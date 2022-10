Snap Aktie News: Snap am Vormittag tiefrot

Um 09:22 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 28,4 Prozent auf 8,11 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 980 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 65,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,56 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,11 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,00 USD.

Am 21.07.2022 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.110,91 USD – ein Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 982,11 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 24.10.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD je Aktie ausweisen dürften.

