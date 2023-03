Snap Aktie News: Snap am Vormittag höher

Im Tradegate-Handel gewannen die Snap-Papiere um 09:14 Uhr 0,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 10,67 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 10,63 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.884 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,64 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,87 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 31.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.299,74 USD – ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.297,89 USD erwirtschaftet hatte.

Die Snap-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,641 USD je Snap-Aktie.

