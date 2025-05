Snap Aktie News: Snap steigt am Nachmittag stark

Snap im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,0 Prozent auf 8,74 USD.

Das Papier von Snap konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,0 Prozent auf 8,74 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 8,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,86 USD. Zuletzt wurden via New York 1.314.139 Snap-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,33 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 98,26 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Mit Abgaben von 19,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,402 USD je Aktie ausweisen dürften.

