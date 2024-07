Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 13,63 USD abwärts.

Das Papier von Snap befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,9 Prozent auf 13,63 USD ab. Die Snap-Aktie sank bis auf 13,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 647.375 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (8,28 USD). Mit einem Kursverlust von 39,25 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.04.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,507 USD je Snap-Aktie belaufen.

