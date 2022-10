Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Nachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Snap-Papiere um 04:22 Uhr 4,1 Prozent. Bei 7,98 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.509 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,91 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2022 (7,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 5,72 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 20.10.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.128,48 USD im Vergleich zu 1.067,47 USD im Vorjahresquartal.

Am 07.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,808 USD je Aktie ausweisen dürften.

