Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 9,48 EUR. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,21 EUR nach. Mit einem Wert von 9,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 25.738 Snap-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2021 markierte das Papier bei 49,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 80,00 USD angegeben.

Snap gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.128,48 USD gegenüber 1.067,47 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,782 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images