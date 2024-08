Snap Aktie News: Snap am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 9,29 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 9,29 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,38 USD aus. Bei 9,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 176.493 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 92,57 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,28 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,87 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Snap veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,523 USD je Snap-Aktie.

