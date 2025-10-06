Snowflake Aktie News: Snowflake verteuert sich am Abend

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 244,65 USD.

Die Snowflake-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 244,65 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 245,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 369.992 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (249,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Gewinne von 2,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 111,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 54,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

