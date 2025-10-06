Snowflake Aktie News: Snowflake steigt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snowflake gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 242,78 USD nach oben.

Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 242,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 243,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 99.905 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 249,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,15 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 54,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle