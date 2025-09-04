Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit negativen Vorzeichen

DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.936 -0,4%Nas22.176 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,91 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Snowflake im Fokus

12.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 221,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
189,36 EUR -3,56 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 221,68 USD ab. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 221,21 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 224,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 189.035 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 249,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 12,77 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,74 USD am 04.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 50,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

