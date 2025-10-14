Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Snowflake-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 239,23 USD ab.

Die Snowflake-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 239,23 USD abwärts. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 238,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 77.239 Stück.

Bei einem Wert von 255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (113,29 USD). Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 52,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 1,20 USD im Jahr 2026 aus.

