Kurs der Snowflake

Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Dienstagnachmittag ins Minus

16.09.25 16:10 Uhr
Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 217,60 USD ab.

Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 217,60 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 217,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 221,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 317.584 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 249,99 USD an. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 12,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 108,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Mit Abgaben von 50,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 27.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 868,82 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 26.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

