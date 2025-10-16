DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.531 -0,6%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Donnerstagabend nordwärts

16.10.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snowflake. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 241,77 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 20:07 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 251,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,00 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 611.692 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 255,00 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 113,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 113,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Snowflake gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

