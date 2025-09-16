Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 217,60 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 217,60 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 218,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 216.725 Snowflake-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (249,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 14,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,03 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

