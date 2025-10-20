DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.983 +1,3%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Snowflake Aktie News: Snowflake macht am Montagnachmittag Boden gut

20.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 244,04 USD.

Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 244,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 245,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,77 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.273 Stück gehandelt.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 4,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (113,29 USD). Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 53,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 lud Snowflake zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

