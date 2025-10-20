DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.020 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.362 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs aktuell

Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Abend fester

20.10.25 20:23 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Abend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Snowflake. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 246,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
209,00 EUR 4,20 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 246,31 USD. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 246,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 243,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 225.611 Aktien.

Bei 255,00 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 3,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 113,29 USD. Mit Abgaben von 54,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung