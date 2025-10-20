Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Abend fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Snowflake. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 246,31 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 246,31 USD. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 246,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 243,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 225.611 Aktien.

Bei 255,00 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 3,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 113,29 USD. Mit Abgaben von 54,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

