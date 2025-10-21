Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 247,66 USD.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 247,66 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 249,09 USD aus. Mit einem Wert von 246,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.534 Snowflake-Aktien.

Bei 255,00 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 2,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,29 USD ab. Abschläge von 54,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,82 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle