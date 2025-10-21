DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.987 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Fokus auf Aktienkurs

Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Abend zu

21.10.25 20:23 Uhr
Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Abend zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 247,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
209,30 EUR 0,30 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 247,66 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 249,09 USD aus. Mit einem Wert von 246,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.534 Snowflake-Aktien.

Bei 255,00 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 2,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,29 USD ab. Abschläge von 54,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,82 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung