Snowflake Aktie News: Snowflake zieht am Abend an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snowflake zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 250,98 USD nach oben.

Die Snowflake-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 250,98 USD. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 251,42 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 243,60 USD. Bisher wurden via New York 247.801 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 255,00 USD. Gewinne von 1,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,29 USD ab. Mit Abgaben von 54,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,95 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle