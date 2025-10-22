DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.647 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.080 -1,1%
Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 239,10 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 239,10 USD. In der Spitze büßte die Snowflake-Aktie bis auf 238,38 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 217.960 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 255,00 USD. 6,65 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 113,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 52,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 27.08.2025. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,20 USD je Aktie belaufen.

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

