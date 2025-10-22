DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.784 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,74 +1,8%Gold4.037 -2,1%
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag stärker

22.10.25 16:08 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag stärker

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 249,03 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
207,00 EUR -2,30 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 249,03 USD zu. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 249,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 41.819 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 113,29 USD. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 119,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

