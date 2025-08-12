Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend mit roten Vorzeichen

DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Snowflake im Fokus

25.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 195,63 USD.

Die Snowflake-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 195,63 USD abwärts. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,23 USD nach. Mit einem Wert von 199,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 288.979 Snowflake-Aktien.

Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,20 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 21.05.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,04 Mrd. USD – ein Plus von 19,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 868,82 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 27.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 26.08.2026 dürfte Snowflake die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

