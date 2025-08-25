Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagnachmittag in Grün

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 195,09 USD.

Die Snowflake-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 195,09 USD. Bei 196,44 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 56.947 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 229,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,52 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,13 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 82,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 21.05.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,10 USD je Aktie.

