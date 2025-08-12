Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 199,59 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 199,59 USD zu. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 202,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 301.015 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 229,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Bei einem Wert von 107,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 21.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

