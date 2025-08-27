DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.600 +0,1%Nas21.722 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,61 +1,2%Gold3.419 +0,6%
Snowflake Aktie News: Snowflake schießt am Donnerstagabend hoch

28.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 23,0 Prozent im Plus bei 246,41 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 23,0 Prozent auf 246,41 USD nach oben. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 246,41 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,11 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 3.187.721 Aktien.

Bei einem Wert von 246,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,13 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,52 Prozent.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.05.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,04 Mrd. USD – ein Plus von 19,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 868,82 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

