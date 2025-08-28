Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 235,69 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 235,69 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 235,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 358.018 Snowflake-Aktien.

Am 28.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,13 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 120,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 27.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

