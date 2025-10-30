Snowflake Aktie News: Snowflake schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Snowflake zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 270,49 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 15:51 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 273,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.942 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 273,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,30 USD. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 138,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

