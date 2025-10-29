DAX24.118 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,20 +1,2%Gold3.998 +1,5%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 268,34 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 268,34 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 269,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 268,30 USD. Bisher wurden via New York 94.849 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (270,92 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 0,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,30 USD. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 136,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

