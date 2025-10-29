DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.967 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1591 -0,5%Öl64,78 +0,5%Gold3.942 ±0,0%
Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Mittwochabend ins Plus

29.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 270,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
231,70 EUR 0,10 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 270,38 USD zu. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 272,30 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 268,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295.255 Snowflake-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 272,30 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 0,71 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 58,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

