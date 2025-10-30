Snowflake Aktie News: Snowflake legt am Abend zu

Kurs der Snowflake

Die Aktie von Snowflake zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 270,80 USD.

Um 20:03 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 270,80 USD zu. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,21 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,00 USD. Bisher wurden heute 267.532 Snowflake-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 273,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,30 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 58,16 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

