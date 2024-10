Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi-Aktie zieht am Montagvormittag deutlich an

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 3,02 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 6,5 Prozent auf 3,02 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 3,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,02 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 205.641 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 3,05 EUR erreichte der Titel am 07.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi ließ sich am 21.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,95 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 75,21 Mrd. HKD eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,770 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

