Die SWOT-Analyse hilft, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken eines Unternehmens zu erkennen. Anleger können damit besser einschätzen, wie gut eine Firma im Markt positioniert ist - sollten jedoch weitere Analysen hinzuziehen.