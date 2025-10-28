Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusFortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Hypoport senkt Prognose für Umsatz und Rohertrag 2025. Deutsche Börse: Geringeres Wachstum im dritten Quartal. Bayer erhält US-Zulassung für Menopause-Mittel. Highland Critical Minerals-Aktie im Rallymodus. Zollstreit: Annäherung zwischen China und USA nach Angaben aus Peking - Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an. Jefferies-Analysten senken Kursziel für Novo Nordisk-Aktie.
