So reagiert die DEUTZ-Aktie auf Directors' Dealings

Erfasster Insidertrade

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt DEUTZ ins Blickfeld.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 21.05.2024 bei DEUTZ verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 21.05.2024 statt. 20.000 DEUTZ-Aktien für jeweils 5,26 EUR kaufte am 21.05.2024 Schulte, Dr. Sebastian C., Vorstand. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 2,40 Prozent auf 5,26 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um Prozent auf EUR. Am Markt ist DEUTZ aktuell 686,24 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 126.147.000 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei DEUTZ ergab sich am 06.05.2024. Damals hatte Krutoff, Timo Vorstand 6.028 Anteilsscheine zu je 5,38 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net