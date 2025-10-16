So reagiert die FRoSTA-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt FRoSTA ins Blickfeld.
Werte in diesem Artikel
Am 13.10.2025 wurden bei FRoSTA Directors' Dealings erfasst. Am 15.10.2025 wurde der Handel mit FRoSTA-Anteilen gemeldet. Ehlers, Hinnerk, Vorstand, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 13.10.2025 pessimistisch. Ehlers, Hinnerk reduzierte die eigene Position um 325 Aktien zu jeweils 100,00 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von FRoSTA nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,20 Prozent auf 100,00 EUR.
Die FRoSTA-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 99,00 EUR. FRoSTA markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 667,45 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 6.810.674 Papiere.
Am 17.07.2025 wurden bereits FRoSTA-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Insgesamt 200 FRoSTA-Anteile (93,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Busse, Maik Vorstand.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FRoSTA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRoSTA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu FRoSTA AG
Analysen zu FRoSTA AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2010
|FRoSTA abwarten
|Performaxx-Anlegerbrief
|09.04.2010
|FRoSTA Kursziel 26 EUR
|Prior Börse
|06.04.2010
|FRoSTA an schwachen Tagen kaufen
|Nebenwerte Journal
|26.03.2010
|FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial
|Der Aktionärsbrief
|22.01.2010
|FRoSTA kaufen
|Fuchsbriefe
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.04.2010
|FRoSTA Kursziel 26 EUR
|Prior Börse
|06.04.2010
|FRoSTA an schwachen Tagen kaufen
|Nebenwerte Journal
|26.03.2010
|FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial
|Der Aktionärsbrief
|22.01.2010
|FRoSTA kaufen
|Fuchsbriefe
|13.08.2009
|FRoSTA bis 19,50 EUR kaufen
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2010
|FRoSTA abwarten
|Performaxx-Anlegerbrief
|20.07.2007
|FRoSTA halten
|Falkenbrief
|03.07.2007
|FRoSTA halten
|Falkenbrief
|24.08.2006
|FRoSTA eine Halteposition
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRoSTA AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen