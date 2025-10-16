So reagiert die FRoSTA-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Directors' Dealings

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt FRoSTA ins Blickfeld.

Am 13.10.2025 wurden bei FRoSTA Directors' Dealings erfasst. Am 15.10.2025 wurde der Handel mit FRoSTA-Anteilen gemeldet. Ehlers, Hinnerk, Vorstand, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 13.10.2025 pessimistisch. Ehlers, Hinnerk reduzierte die eigene Position um 325 Aktien zu jeweils 100,00 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von FRoSTA nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,20 Prozent auf 100,00 EUR.

Die FRoSTA-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 99,00 EUR. FRoSTA markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 667,45 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 6.810.674 Papiere.

Am 17.07.2025 wurden bereits FRoSTA-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Insgesamt 200 FRoSTA-Anteile (93,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Busse, Maik Vorstand.

Redaktion finanzen.net