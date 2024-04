So reagiert die init innovation in traffic systems SE-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insider Portfolio

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der init innovation in traffic systems SE-Aktie für Bewegung.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei init innovation in traffic systems SE am 04.04.2024 informiert. Der Handel wurde am 05.04.2024 gemeldet. Greschner, Christina, Aufsichtsrat, kaufte am 04.04.2024 init innovation in traffic systems SE-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.000 Aktien zum Preis von jeweils 38,00 EUR den Besitzer. Die init innovation in traffic systems SE-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 37,80 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der init innovation in traffic systems SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 37,30 EUR. Der Marktwert von init innovation in traffic systems SE beträgt unterdessen 371,96 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 9.840.261 Papiere.

Greschner, Christina tätigte zuvor am 03.04.2024 einen Insidertrade. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 500 Aktien zu jeweils 37,90 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net