So stuften die Analysten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im vergangenen Monat ein

Meta Platforms (ex Facebook) Experten haben ihre Einschätzung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie veröffentlicht.

16 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, 1 Analyst empfiehlt die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 319,36 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, was einem Anstieg von 108,33 USD zum aktuellen NDB-Kurs in Höhe von 211,03 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Credit Suisse Group 336,00 USD 59,22 04.02.2022 Goldman Sachs Group Inc. 355,00 USD 68,22 03.02.2022 UBS AG 280,00 USD 32,68 03.02.2022 JP Morgan Chase & Co. 284,00 USD 34,58 03.02.2022 RBC Capital Markets 315,00 USD 49,27 03.02.2022 Barclays Capital 350,00 USD 65,85 03.02.2022 Jefferies & Company Inc. 350,00 USD 65,85 03.02.2022

Redaktion finanzen.net