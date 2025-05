Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 591,80 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 591,80 USD abwärts. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 589,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 592,52 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 452.021 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 442,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 721,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,86 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,47 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Zukunft der NVIDIA-Aktie: So hoch könnte der KI-Riese noch steigen

April 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta Platforms-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!