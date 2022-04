Software Aktie News: Anleger schicken Software am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Software-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 31,54 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 31,54 EUR. Bei 32,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 21.576 Software-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 39,51 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,94 EUR am 08.03.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,17 EUR je Software-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 237,80 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234,59 Millionen EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Software am 27.04.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 26.01.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2023 aus.

