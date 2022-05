Software Aktie News: Software am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 30,34 EUR. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 31,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.871 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 44,00 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,94 EUR. Abschläge von 8,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 36,61 EUR angegeben.

Am 27.04.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 206,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,10 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Software wird am 27.07.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 19.07.2023.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

