Software Aktie News: Software am Nachmittag mit Einbußen

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09.06.2022 16:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 32,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Software-Aktie bei 32,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.289 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 44,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 27,48 EUR. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 17,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,69 EUR für die Software-Aktie.

Software ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,23 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,51 Prozent auf 206,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 183,10 EUR in den Büchern gestanden.

Software wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 19.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,93 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Software-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images