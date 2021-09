Software Aktie News: Software steigt

Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere zuletzt 1,2 Prozent. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.474 Software-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,20 EUR am 30.10.2020.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 40,20 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

