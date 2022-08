Software Aktie News: Software am Donnerstagmittag mit Einbußen

Die Software-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 26,26 EUR abwärts. Die Software-Aktie sank bis auf 26,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.088 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 44,00 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,32 Prozent. Bei 24,00 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,42 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,63 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 185,36 EUR umsetzen können.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Am 20.10.2023 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,56 EUR je Aktie.

