Software Aktie News: Software am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:22 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 29,46 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 29,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.615 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,00 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 33,05 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 5,44 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,61 EUR je Software-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 206,00 EUR gegenüber 183,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Software dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

