Software Aktie News: Software am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Software-Aktie musste um 15:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 33,36 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 33,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.554 Software-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2023 auf bis zu 35,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,40 EUR je Software-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 206,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Software rechnen Experten am 17.07.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

Software-Aktie etwas tiefer: Software AG rät auch formell zu Silver-Lake-Angebot

Keine DAX-Änderungen erwartet - EVOTEC-Aktie und Software-Aktie könnten im MDAX landen - Aktien kaum bewegt

Software AG-Aktie kaum verändert: Software AG-Chef unterstützt weiter Angebot von Silver Lake

