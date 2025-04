Solider Jahresstart

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im ersten Quartal seine Erholung fortgesetzt und Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert.

Während die Sparte Bioprocess Solutions eine hohe Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien verzeichnete, hielten sich die Kunden in der Laborsparte mit Investitionen in Instrumente und Equipment noch zurück.

Die Prognose für das laufende Jahr präzisierte der DAX-Konzern und stellt für 2025 ein Umsatzwachstum und eine Verbesserung der operativen Marge in Aussicht - allerdings unter dem Vorbehalt, dass mögliche Effekte aus Zöllen und Ausgleichsmaßnahmen des Konzerns darin nicht enthalten sind. Einen Einfluss auf die starke Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit von Sartorius erwartet das Management nicht.

Für 2025 erwartet Sartorius ein Umsatzwachstum von etwa 6 Prozent im Konzern, etwa 7 Prozent bei der Sparte Bioprocess Solutions und etwa 1 Prozent bei Lab Products & Services, zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der weiterhin überdurchschnittlichen Volatilität mit einem jeweiligen Prognosekorridor von etwa plus/minus zwei Prozentpunkten. Für den Ertrag erwartet das Unternehmen eine operative EBITDA-Marge auf Konzernebene von rund 29 bis 30 Prozent, nach 28,0 Prozent im Vorjahr.

"Sartorius ist sehr gut ins neue Jahr gestartet, insbesondere setzt sich der starke Trend in unserem Geschäft mit Verbrauchsmaterialien fort", sagte der noch bis Sommer amtierende Konzernchef Joachim Kreuzburg am Mittwoch in Göttingen. Zurückhaltender seien Kunden hingegen noch bei Investitionen in Laborinstrumente und Equipment.

Die Papiere des Laborzulieferers Sartorius profitieren am Mittwoch von Quartalszahlen. Via XETRA gewinnen die im DAX notierten Vorzüge zeitweise 1,67 Prozent auf 197,40 Euro, womit sie ihre Erholung vom Zollschock-Tief vor mehr als einer Woche fortsetzen. In der vergangenen Woche war der Aktienkurs mit rund 166 Euro auf ein Fünfjahrestief gefallen.

Die Zahlen für das erste Jahresviertel seien besser als gedacht, sagte ein Händler. Er betonte das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, das mit über 1 sehr zufriedenstellend sei. Auch der Margenausblick sei leicht besser als erwartet. Die gute Geschäftsentwicklung sollte die Märkte von der Fortsetzung der Erholung überzeugen, erklärte auch Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies.

