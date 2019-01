Trotz günstiger Aktienkurse: Deshalb lässt ein Value Investor derzeit die Finger von Aktien

Warren Buffet, Prototyp eines Value-Investors, hatte lange Zeit ein Luxusproblem: Seine Strategie, unterbewertete Aktien zu kaufen und lange zu halten, ging nicht auf, denn der lang laufende Bullenmarkt hat die Suche nach günstigen Aktien zu einer echten Herausforderung gemacht. Kryptowährungen im Fokus - Bitcoin kaufen - So geht's . Die jüngsten, deutlichen Kursrückgänge haben das Umfeld für Value-Investoren wieder verbessert: Insbesondere im Tech-Segment haben Aktien in den letzten Monaten deutlich nachgegeben und bieten so möglicherweise neue Einstiegschancen. Doch ein Value Investor warnt trotzdem davor, jetzt in den Markt einzusteigen.

Scott Black, US-amerikanischer Investor und Gründer des Vermögensverwalters Delphi Management, glaubt nicht, dass derzeit der richtige Zeitpunkt ist, um Aktien zu kaufen. Zwar seien Aktien auf Bewertungsbasis derzeit "billig", er selbst nutzt die Gelegenheit aber dennoch nicht für einen Einstieg. Gegenüber CNBC riet der Experte zur Vorsicht: "Bis sich der Markt stabilisiert, sollte man sehr vorsichtig sein". Der Markt sei "wie ein Erdbeben, das Ursprungsbeben liege vielleicht bei 7,8 - aber es gebe Nachbeben", so der Experte weiter. Er halte es daher für besser, "zu warten und vorsichtig zu sein, denn die Nachbeben können immer noch zerstörerisch sein".

Als größten Belastungsfaktor für die Märkte sieht Scott Black den weiter schwelenden Handelskrieg zwischen den USA und China. "Das ist eine selbstzugefügte Wunde - bis dieses Problem gelöst ist, wird der Markt weiter in Aufruhr sein", erklärt der Value Investor. Viele Unternehmen befänden sich im freien Fall. Black zufolge hätten die von US-Präsident Donald Trump verordneten Strafzölle die komplette Zuliefererkette belastet. Sowohl Tech- als auch Logistik-, Automobil- und Fertigungsunternehmen litten unter den Maßnahmen, so der Experte weiter.

Zwischenzeitlich zeichnet sich für dieses Problem eine leichte Entspannung ab, denn zuletzt hatte Donald Trump selbst eine baldige Einigung mit China im Handelsstreit in Aussicht gestellt. Nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping hatte sein amerikanischer Amtskollege getwittert: "Der Deal geht sehr gut voran."

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!