SoundHound AI im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend im Minus

03.09.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 12,92 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,7 Prozent auf 12,92 USD. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,86 USD nach. Bei 13,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 5.271.319 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 93,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 4,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,68 Mio. USD – ein Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 13,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

