SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend leichter

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 17,31 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 17,31 USD ab. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 17,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,12 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.039.345 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 44,28 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,57 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

