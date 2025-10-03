DAX24.374 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.877 +0,1%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Nachmittag deutlich an

03.10.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Nachmittag deutlich an

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,0 Prozent auf 18,91 USD.

Das Papier von SoundHound AI legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 18,91 USD. Bei 19,10 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,12 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.973.569 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Bei 4,57 USD fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 75,83 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 13,46 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

