Blick auf SoundHound AI-Kurs

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend im Bullenmodus

02.10.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend im Bullenmodus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 10,7 Prozent auf 17,88 USD.

SoundHound AI
17,84 USD 1,69 USD 10,43%
Um 20:08 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 10,7 Prozent auf 17,88 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 18,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,55 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 13.338.445 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 28,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (4,46 USD). Abschläge von 75,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,68 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

