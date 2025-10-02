SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verteuert sich am Nachmittag kräftig
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,1 Prozent auf 17,30 USD zu.
Um 15:53 Uhr sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 17,30 USD zu. Bei 17,31 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.807.805 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Mit einem Kursverlust von 74,25 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 07.08.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,68 Mio. USD im Vergleich zu 13,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert
Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse
Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen
